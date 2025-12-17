Новости
В Ростове-на-Дону ищут пропавшую восьмилетнюю девочку

В Ростове пропал восьмилетний ребенок. Василиса Гайдарова вышла из дома днем 17 декабря и исчезла. Родные забили тревогу, сейчас малышку ищет поисковый отряд Северного микрорайона.

Рост Василисы составляет около 130 сантиметров, она худенькая. У нее карие глаза и темно-русые волосы. Предположительная одежда, в которой ребенок пропал: красные джинсы, светлая куртка с рисунками, синяя шапка с бубенчиком.

Всех, кто владеет какой-либо информацией касательно местонахождения Василисы, просят обратиться на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
