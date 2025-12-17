Фото: Дондей

Вывеска легендарного кинотеатра «Ростов» может не вернуться. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на работников выставочного пространства.11 декабря специалисты демонтировали буквы с крыши здания на Большой Садовой улице. Местные жители, узнав об этом, выразили надежду, что вывески вернут после реставрации. Однако есть вероятность, что этого не произойдёт. Как уточнили сотрудники зала, ремонт букв продлится до мая, а там могут принять решение, чтобы вывеску не возвращать.Буквы демонтировали для ремонта. Они давно выглядели неприглядно, это заметил губернатор Юрий Слюсарь.Кинотеатр «Ростов» открылся в 1966 году. Первые несколько лет он носил название «Энтузиаст». До конца 1990-х здесь показывали советское кино. Но в кризисные 90-е популярность кинотеатра упала.В 2016 году киносеансы прекратились, остались только несколько фестивальных показов. Из-за убытков кинотеатр закрыли. В 2020 году на его месте появилось арт-пространство.