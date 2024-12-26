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В 2024 году в Ростовской области 69 должников по ипотеке остались без квартир. Об этом сообщают аналитики коллекторского агентства «Долговой консультант», изучив данные из ГИС «Торги».Средняя цена такой квартиры в регионе составила 2,2 миллиона рублей. Согласно исследованию, в ходе аукционов стоимость жилья в среднем возрастала на 22,7%. Одной из причин уменьшения количества продаж стала высокая стоимость недвижимости. Поскольку цена изъятых у должников квартир практически сравнялась с рыночной, перепродавая их, перекупщики больше не получали выгоду.Кроме того, заемщики стали лучше договариваться с кредиторами, поэтому продажа ипотечного жилья осуществляется не так часто. По итогам уходящего года, кредиторы реализовали более трех тысяч квартир, вернув себе 9,37 миллиарда рублей, что на четверть меньше, чем в прошлом году.