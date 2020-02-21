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В 2020 году закроют участок трассы Ростов – Азов

В 2020 году закроют участок трассы Ростов – Азов
В течение 2020 года будут закрывать участок трассы Ростов-на-Дону — Азов. Ограничения введут из-за проведения соревнований по велоспорту. Движение транспорта прекратят с 0-го по 13-й километр автодороги по направлению от донской столицы.

На Дону 11, 12, 24, 25 и 26 апреля пройдёт первенство области, соревнования «Приз открытия сезона» и XV Олимпиада Дона. В указанные дни дорога будет закрыта с 9:30 до 16:00. Также здесь нельзя будет проехать 1, 2 и 4 мая из-за первенства ЮФО и СКФО.

Летом запланирована X летняя Спартакиады учащихся России. Дорога будет закрыта 30 июля с 8:30 до 18:00, а также 31 июля и 3 августа с 8:30 до 16:00.

Движение транспорта также прекратят 11 и 13 сентября с 9:30 до 17:00.

Объехать закрытый участок можно будет по старой трассе Ростов — Азов.

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