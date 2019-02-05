Трассу Ростов - Азов будут перекрывать 10 раз из-за соревнований



В 2019 году трассу Ростов - Азов будут перекрывать из-за соревнований по велоспорту. В общей сложности дорога будет закрываться на 10 дней.

Временные ограничения введут на участке от нулевого до 13-го километра новой трассы по направлению из донской столицы в Азов. Запрет будет действовать с 11 до 15 часов 13, 14, 25, 26 и 27 апреля. В эти дни здесь будут проходить областные соревнования «Приз открытия сезона» и XIV Спортивные юношеские игры Дона.



Кроме того, трасса будет перекрыта в дни проведения II этапа IX летней Спартакиады учащихся России - 12, 13 и 14 мая.



В следующий раз участок трассы закроют осенью - 11 и 13 сентября с 11 до 16 часов. В это время будет проходить первенство России и первенство Ростовской области.



Во время закрытия данный отрезок можно будет объехать по старой трассе Ростов - Азов.