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В 20 муниципалитетах Дона выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В 20 муниципалитетах Дона выявлены новые случаи заражения коронавирусом
В Ростовской области новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 20 городах и районах. Всего за последние сутки диагноз подтвердился у 92 человек.

Большинство заболевших выявлено в Ростове – 49. В соседнем Аксайском районе зарегистрировано восемь инфицированных. В Новошахтинске и Тацинском районе стало больше на четыре пациента.

В Волгодонске, Шахтах и Целинском районе статистику пополнили три местных жителя. По два новых случая зарегистрировано в Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Таганроге, Белокалитвинском и Веселовском районах.

На одного пациента больше стало в Батайске, Гуково, Азовском, Зерноградском, Мартыновском, Неклиновском, Пролетарском, Цимлянском районах.

Всего, по данным на 2 июля, в Ростовской области зарегистрировано 9 888 случаев заражения коронавирусом. Скончались 134 человека, в том числе за последние сутки - четыре пациента.

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