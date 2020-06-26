В Ростовской области новые случаи коронавируса выявлены в 19 городах и районах

На Дону новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 19 городах и районах. Данные сообщили в правительстве региона 28 июня.Всего за последние сутки в регионе зарегистрировано 109 новых случаев covid-19. Большинство из них выявлены в Ростове – 73. В Белокалитвинском районе статистику пополнили пять местных жителей.В Азове и Мясниковском районе стало больше на четыре пациента. В Азовском, Неклиновском районах и Каменске-Шахтинском зарегистрировано три новых случая.В Батайске, Волгодонске, Шахтах по двое заболевших. По одному новому случаю зарегистрировано в Аксайском, Кагальницком, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Милютинском, Обливском, Октябрьском, Чертковском районах и Новошахтинске.Напомним, по данным на 28 июня в Ростовской области зарегистрировано 9420 случаев заражения коронавирусом. Скончались в результате болезни 117 человек.