Ростовчане смогут наблюдать метеорный поток Лириды. Десятки падающих звезд жители могут увидеть с 22 по 23 апреля. Подробностями поделился заведующий обсерваторией парка Горького Николай Дёмин.Николай Дёмин отметил, что данный метеорный поток является главным астрономическим событием наступившего месяца. В этом году максимум потока ожидается вблизи новолуния, а поэтому условия для его наблюдения будут очень благоприятными.Наилучшие условия для наблюдения «падающих звёзд» наступают во второй половине ночи. В этот период радиант метеорного потока находится в созвездии Лиры, которое поднимается на северо-востоке небосклона.