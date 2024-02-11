Жильцам аварийной пятиэтажки на Нариманова предложили нанять специалиста по оценке квартир

Фото: Ростов.Ру

Глава администрации Ростова предложил жителям аварийного дома на Нариманова нанять своего специалиста по оценке квартир. Алексей Логвиненко выдвинул инициативу на встрече с жильцами 11 февраля.По словам жильцов, их квартиры оценили от 83 до 89 тысяч рублей за квадратный метр. Причем на одной лестничной клетке у владельцев насчитали разные суммы. Люди не поняли, как происходила оценка. Глава администрации предложил людям решение вопроса. Он заявил, что граждане могут самостоятельно найти специалиста, который проведет расчеты. При этом мэрия полностью оплатит его услуги.Также на встрече глава сообщил, что вместо 10-30 тысяч компенсации людям выплатят по 100 тысяч рублей.Напомним, что ЧП на улице Нариманова, 72/3 произошло вечером 27 января. На следующее утро один из подъездов обрушился. Под завалами остались личные вещи десятков людей. Из уцелевших квартир люди также не могут вынести свое имущество, так как существует риск полного разрушения пятиэтажки.