Какую компенсацию получит жильцы обрушившегося дома в Ростове

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Стало известно какую компенсацию выплатят жильцам обрушившегося дома №72/3 на улице Нариманова в Ростове.Гражданам, которые зарегистрированы по данному адресу, единовременно выплатят от 10 до 40 тысяч рублей на человека. Люди, которые утратили имущество первой необходимости получат еще 30 тысяч рублей. Тем, чье имущество частично пострадало - 20 тысяч рублей.По словам местных жителей, им могут дать денежную компенсацию из расчета от 83 до 89 тысяч рублей за каждый квадратный метр. Однако при выплате компенсации не будет учитываться площади коридоров, санузлов и кухонь, та как это коммунальные квартиры.Иными словами, люди получат выплаты за свои комнаты, размер которых варьируется примерно до 15 квадртатных метров. Нынешние цены просто не позволят горожанам купить новую недвижимость.