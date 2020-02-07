Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Житель Новочеркасска продает чугунную артиллерийскую пушку-салютницу

Житель Новочеркасска продает чугунную артиллерийскую пушку-салютницу
Житель Новочеркасска решил продать чугунную артиллерийскую пушку-салютницу за 260 тысяч рублей. Объявление о продаже появилось на популярном сайте.

По словам продавца, пушка подойдет для запуска фейерверков или же может просто украсить экстерьер. Ее длина - 1 650 миллиметров, высота - 840 миллиметров.

Пушка имеет предустановленный механизм вертикального поворота ствола для регулирования угла запуска снарядов. С помощью нее можно запускать фейерверки разных производителей диаметром до 110 мм.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.