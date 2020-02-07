Житель Новочеркасска продает чугунную артиллерийскую пушку-салютницу



Житель Новочеркасска решил продать чугунную артиллерийскую пушку-салютницу за 260 тысяч рублей. Объявление о продаже появилось на популярном сайте.



По словам продавца, пушка подойдет для запуска фейерверков или же может просто украсить экстерьер. Ее длина - 1 650 миллиметров, высота - 840 миллиметров.



Пушка имеет предустановленный механизм вертикального поворота ствола для регулирования угла запуска снарядов. С помощью нее можно запускать фейерверки разных производителей диаметром до 110 мм.