В июне жители Ростовской области смогут наблюдать планеты невооруженным глазом

Астроном из Ростова рассказал о космических явлениях на июнь. Заведующий обсерваторией парка Горького Николай Дёмин поделился, где и когда можно посмотреть на планеты невооруженным глазом.

После захода Солнца 9 июня произойдет соединение двух ярчайших планет на земном небе – Венеры и Юпитера. Обе планеты очень яркие и будут без какого-либо труда видны невооружённым глазом. При помощи оптического прибора (телескопа) можно увидеть фазы Венеры и облачные пояса на диске Юпитера, а также четыре его самых ярких спутника: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто.

Парад планет состоится 12 июня. Жители смогут увидеть выравнивание трёх планет Солнечной системы: Меркурия, Венеры и Юпитера. Все три небесных тела будут наблюдаться низко над западным горизонтом сразу после захода Солнца. Для лучшего наблюдения рекомендуется уехать за город.

15 июня жители Земли смогут наблюдать Меркурий, ближайшую к Солнцу планету, невооружённым глазом в созвездии Близнецов. Любители астрономии с помощью телескопа заметят его серповидную форму.

Летнее солнцестояние, знаменующее начало астрономического лета в обоих полушариях, наступает 21 июня. В северном полушарии этот день становится самым длинным, а ночь — самой короткой.

29 июня произойдёт микролуние — явление, при котором полнолуние совпадает с апогеем лунной орбиты. В такие моменты Луна выглядит на 10% меньше и на 25% тусклее, чем обычно. Микролуния происходят примерно два-три раза в год.
Фото: Николай Демин
