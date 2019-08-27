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Усиление ветра и потепление ожидаются на выходных в Ростовской области

Усиление ветра и потепление ожидаются на выходных в Ростовской области
Повышение температуры и сильный ветер ожидаются в донском регионе. Согласно информации Ростовского гидрометцентра, осадки не прогнозируются.

Днём средняя температура по области составит от +21 до +27 градусов, на юге — до +30. Ночью столбики термометров опустятся до +17...+11 градусов, на севере региона — до +5.

В субботу и воскресенье на дончан обрушится северо-восточный ветер со скоростью от 8 до 13 метров в секунду. В южных населённых пунктах его сила достигнет 17 метров в секунду.

В Ростове-на-Дону сохранится тёплая погода. Днём 31 августа и 1 сентября термометр покажет от +27 до +29 градусов, вечером — от +19 до +26 градусов. При этом будет облачно.

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