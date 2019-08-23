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В последнюю неделю августа в Ростове ожидаются перепады температуры

В последнюю неделю августа в Ростове ожидаются перепады температуры
В Ростове-на-Дону ожидаются перепады температуры в последнюю неделю августа. По сообщению донского гидрометцентра, осадков не будет, температура днём будет достигать +31 градуса.

В понедельник, 26 августа, за окнами ростовчан будет безоблачно. Термометр покажет от +29 до +31 градуса днём и от +22 до +30 — вечером. Скорость ветра достигнет 5 метров в секунду.

Во вторник температура не изменится. Ветер станет слабее — до 3,5 метра в секунду.

В среду, 28 августа, столбики термометров опустятся на несколько делений. Прогнозируется +27 градусов днём и от +18 до +26 — вечером. Северный ветер будет дуть со скоростью до 4,5 метра в секунду.

В четверг станет ещё прохладнее. Днём ожидается от +21 до +23 градусов. Вечером температура опустится до +16.

В пятницу, 30 августа, прогнозируется такая же прохладная погода.

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