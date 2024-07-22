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Уроженца Таганрога - замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина оставили в СИЗО

Уроженца Таганрога - замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина оставили в СИЗО
Замначальника Генштаба ВС РФ Вадиму Шамарину продлили меру пресечения. Его подозревают по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

Как сообщает Donday со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд, Вадиму Шамарину продлили меру пресечения в виде заключения под стражу еще на три месяца. Он останется в СИЗО как минимум до 21 октября.

Вадим Шамарин родился и вырос в городе Таганроге Ростовской области. Он окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи, а затем Военную академию связи.

В период с 1992 по 2021 годы он служил в ВС РФ на разных должностях, связанных с радиосвязью. Начинал как командир взвода дистанционного управления радиоцентра, затем занимал должность заместителя начальника радиоцентра по технической части.

С 2006 по 2020 годы Шамарин служил на должностях начальника штаба — заместителя командира бригады связи, а затем командира бригады связи Восточного военного округа. В декабре 2010 года его допустили к исполнению должности начальника связи — заместителя начальника штаба Восточного военного округа по связи.

В 2020 году назначен временно исполняющим обязанности начальника Главного управления связи Вооружённых Сил Российской Федерации — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ. С 2021 года работал начальником Главного управления связи ВС РФ — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ.
Фото: Минобороны РФ
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