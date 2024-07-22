Уроженца Таганрога - замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина оставили в СИЗО

Фото: Минобороны РФ

Замначальника Генштаба ВС РФ Вадиму Шамарину продлили меру пресечения. Его подозревают по статье «Получение взятки в особо крупном размере».Как сообщает Donday со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд, Вадиму Шамарину продлили меру пресечения в виде заключения под стражу еще на три месяца. Он останется в СИЗО как минимум до 21 октября.Вадим Шамарин родился и вырос в городе Таганроге Ростовской области. Он окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи, а затем Военную академию связи.В период с 1992 по 2021 годы он служил в ВС РФ на разных должностях, связанных с радиосвязью. Начинал как командир взвода дистанционного управления радиоцентра, затем занимал должность заместителя начальника радиоцентра по технической части.С 2006 по 2020 годы Шамарин служил на должностях начальника штаба — заместителя командира бригады связи, а затем командира бригады связи Восточного военного округа. В декабре 2010 года его допустили к исполнению должности начальника связи — заместителя начальника штаба Восточного военного округа по связи.В 2020 году назначен временно исполняющим обязанности начальника Главного управления связи Вооружённых Сил Российской Федерации — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ. С 2021 года работал начальником Главного управления связи ВС РФ — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ.