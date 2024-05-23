Стало известно, за что арестовали замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина

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Стало известно, за что арестовали уроженца Ростовской области - замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина. Генерал-лейтенант обвиняется в статье "Получение взятки в особо крупном размере".Согласно данным следствия, Вадим Шамарин с апреля 2016 года по октябрь 2023 года получил взятку в размере 36 миллионов рублей. Предположительно, денежные средства были переданы ему генеральным директором ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексеем Высоковым и главным бухгалтером компании Еленой Гришиной. Предполагается, что взамен на указанную сумму они надеялись на увеличение объема поставок по государственным контрактам и на общее покровительство.Высоков и Гришина были арестованы в летний период 2023 года под подозрением в мошенничестве. Шамарин был задержан 22 мая 2024 года. 235-й гарнизонный военный суд Москвы назначил ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Генерал-лейтенант проведет в СИЗО два месяца.Вадим Шамарин, родившийся и выросший в Таганроге Ростовской области, окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи и Военную академию связи. За более чем 20 лет службы он прошел путь от командира взвода управления радиоцентра до начальника Главного управления связи ВС РФ и заместителя главы Генштаба ВС РФ.