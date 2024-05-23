Фото: Минобороны РФ.

Заместитель начальника Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин арестован. Генерал-лейтенанта — уроженца Ростовской области подозревают по статье «Получение взятки в особо крупном размере».Портал Donday со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд сообщает, что заседание по делу генерал-лейтенанта состоялось 22 мая. Судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В следственном изоляторе Вадим Шамарин пробудет как минимум до 22 июля. На данный момент обстоятельства дела не разглашаются. Генералу грозит до 15 лет лишения свободы.Вадим Шамарин родился и вырос в городе Таганроге Ростовской области. Он окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи, Военную академию связи.С 1992-го Шамарин проходил воинскую службу на должностях командира взвода дистанционного управления радиоцентра, заместителя начальника радиоцентра по технической части, начальника центра каналообразующих систем, заместителя начальника узла — начальника пункта управления связью, начальника штаба — заместителя начальника узла связи, начальника узла связи (полевого) бригады связи (узловой) Дальневосточного военного округа. А с 2006 года воинскую службу он проходил на следующих должностях: начальник штаба — заместитель командира бригады связи, командир бригады связи Восточного военного округа. В декабре 2010-го его допустили к исполнению должности начальника связи — заместителя начальника штаба Восточного военного округа по связи. В 2020-м Шамарин был назначен врио начальника Главного управления связи ВС РФ — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ. С 2021 года являлся начальником Главного управления связи ВС РФ — заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ.За заслуги генерал-лейтенант был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.