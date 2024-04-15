Уровень воды в реке Дон поднимется до критической отметки

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В Ростовской области уровень воды в водоемах повысится до опасной отметки. В течение 15 и 16 апреля прогнозируют дожди и грозы с усилением юго-западного ветра.По информации управления ГО и ЧС администрации Азовского района, из-за непогоды повысится уровень воды в устье реки Дон. Это может грозить подтоплением населенных пунктов в Азовском районе и низинных участков Таганрога.— Возможен ветровой нагон воды, — предупредил в мэрии. — Будьте внимательны и осторожны!