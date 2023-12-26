Уровень воды в Дону достигнет критической отметки

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В Ростовской области уровень воды в реке Дон поднимется до опасных отметок. Об этом спасатели предупредили жителей 26 декабря.Из-за ветреного нагона уровень воды в Ростове достигнет неблагоприятной отметки, в Аксае приблизится к ней. Аналогичная ситуация может случиться и в Азовском районе. Там Дон поднимется на 10-30 сантиметров выше предельных показателей. Это также может стать причиной подтопления прибрежных территорий и некоторых населенных пунктов.По данным ГО и ЧС Ростова-на-Дону, в регионе ветер усилится до 18 метров в секунду. Из-за этого может случиться обрыв ЛЭП, возможны перехлесты проводов.- Просим жителей соблюдать осторожность, - сообщают спасатели.