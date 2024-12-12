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В реке Дон уровень воды достиг неблагоприятной отметки

В реке Дон уровень воды достиг неблагоприятной отметки
В Ростовской области уровень воды в реке Дон достиг неблагоприятной отметки. Об этом рассказали в Северо-Кавказском УГМС.

По информации синоптиков, пониженный уровень воды сохраняется в устье реки Дон. Также в прошедшие сутки уровень воды у Аксая находился ниже неблагоприятных отметок.

Вероятно, причиной непогоды стал ветер. Днем 11 декабря порывы достигли 15-18 метров в секунду.

Согласно данным УГОЧС региона, ситуация будет сохраняться до 14 декабря минимум.
Фото: DonDay
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