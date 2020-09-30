Упавшая из-за ветра часть крыши повредила машины в Ростове

В донской столице упавшие фрагменты крыши повредили два автомобиля в Суворовском. Происшествие случилось днем 1 октября на улице Петренко, 10.Разбушевавшаяся стихия вторые сутки сносит все на своем пути. Перед сильнейшим ветром не могут устоять даже самые крепко закрепленные конструкции и многолетние деревья. Так, из-за сильного ветра оторвалась часть кровли магазина «Пятерочка». Она рухнула на две припаркованные рядом легковушки - «Рено Логан» и «Хендай Акцент». У последней от удара осталась большая вмятина на капоте.Член ассоциации юристов России и специалист ростовского юридического центра «ЗаконЪ» Карен Мкртчян рассказал, как получить компенсацию за поврежденную во время погодных катаклизмов машину. Сначала нужно незамедлительно сообщить в страховую компанию о случившемся. После этого сфотографировать место происшествия, чтобы было хорошо видно и поврежденный автомобиль, и фрагменты упавшей кровли. Затем необходимо вызвать сотрудников дорожно-постовой службы и специалиста, который оценит степень повреждений авто. С актом, составленным ДПС, а также экспертизой нужно обращаться в страховую компанию для получения выплаты.Впрочем, у этой ситуации появилась и вторая версия. Владельцы поврежденных авто устроили скандал с управляющей магазином. В чем именно причина конфликта, пока не известно, но на место ЧП вызвали полицию.- Поступило сообщение о порче имущества, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.Если выяснится, что машину испортили намеренно, злоумышленнику может грозить уголовное преследование.