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В Новочеркасске из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль и проломило остановку

В Новочеркасске из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль и проломило остановку
В Новочеркасске порывом ветра дерево свалило на остановку и автомобиль. Происшествие случилось 30 сентября в микрорайоне Молодежном. Об этом сообщает DonDay Новочеркасск.

Ну улице Клещева рядом с домом № 3 ураганный ветер повалил аварийное дерево на автобусную остановку. Огромный ствол сломался у основания и проломил крышу постройки. Дерево также задело легковушку.

На улице Московской припаркованные автомобили также получили повреждения от завалившегося дерева.

В центре города из-за разбушевавшегося ветра с домов слетели металлические фрагменты крыши.

Помимо этого, из-за упавшего дерева было затруднено движение по Новочеркасскому шоссе около поселка Рассвет. Пыльная буря, накрывшая несколько городов Донского региона, ухудшает видимость на дорогах.

Все происшествия обошлись без пострадавших. В администрации заявили, что для устранения последствий урагана и отслеживания возможных обрывов линий передачи будут мобилизованы опербригады.

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