Скончался заведующий родильным отделением ЦГБ Каменска Игорь Александровский

В Каменске-Шахтинском скончался заведующий родильным отделением местной ЦГБ Игорь Александровский. Врач умер 5 мая в возрасте 55 лет.Игорь Александровский родился 12 ноября 1965 года в поселке Орловском Орловского района Ростовской области. В 1988 он окончил Ростовский Ордена Дружбы Народов мединститут (РОДНМИ) по специальности «Лечебное дело». После он прошел интернатуру по акушерству и гинекологии в городской больнице Каменска.В 2007 году врач стал акушером-гинекологом, а затем - заведующим родильным отделением.Коллеги отзывались о нем как о высоком профессионале и ответственном человеком. Игорь Александровский обладал неиссякаемой энергией и пользовался уважением у коллег и пациентов.В Международный день акушеров, 5 мая, Игорь Александровский скоропостижно скончался. Причины смерти пока неизвестны. Прощание с врачом состоится в полдень 7 мая по адресу улица Кудинова, 139.