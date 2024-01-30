Фото: соцсети МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С.Пушкина»

В зоне СВО погиб 22-летний матрос из Ростовской области. Игорь Мещеряков скончался в декабре прошлого года. Информацию об этом сообщили в шахтинской гимназии имени Пушкина, выпускником которой молодой человек являлся.Игорь Мещеряков окончил 9 классов этого учебного заведения. Затем он поступил в колледж шахтинского автодорожного института. Затем подписал контракт на службу в ВМФ РФ ВС РФ.С августа 2021 года молодой человек служил матросом в 197-й бригаде больших десантных кораблей ВМФ РФ БДК «Новочеркасск».Игорь принимал участие в спецоперации, а 1 сентября 2022 года его наградили медалью «За отвагу». Молодой человек смог дослужиться до звания старшего матроса.В прошлом году 26 декабря он получил смертельное ранение. Боец посмертно награждён орденом Мужества.