Умер экс-глава администрации Советского района Ростова Владимир Саликов

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Бывший глава администрации Советского района Ростова-на-Дону ушел из жизни 23 января. Владимир Саликов скончался в 71-летнем возрасте.Владимир Саликов – коренной ростовчанин. Он окончил Ростовский институт сельхозмашиностроения в 1975 году. Свою трудовую биографию начал инженером-технологом Азовского завода кузнечно-прессового оборудования. Следующие 17 лет он проработал на различных предприятиях, среди которых был и «Ростсельмаш».В 1993 году назначен заместителем главы администрации Ленинского района. С 1994 года работал генеральным директором АО «Красный Аксай». Через три года его избрали депутатом Ростовской-на-Дону городской Думы по Пролетарскому избирательному округу № 18.В ноябре 1998 года мужчину назначили главой администрации Советского района, проработал он на этой должности 13 лет.Владимир Саликов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаком «Почётный строитель России».