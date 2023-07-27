Скончался экс-глава Мясниковского района Хачатур Аносян

Фото: Администрация Мясниковского района

На 72-м году жизни скончался бывший глава Мясниковского района Ростовской области. Хачатур Аносян ушел из жизни 26 июля.Хачатур Манукович – уроженец села Чалтырь. Там он окончил школу № 1, а в 1979 году получил высшее образование по специальности инженер-механик. Затем экс-глава работал по специальности на разных предприятиях. По карьерной лестнице он поднимался постепенно и начал занимать руководящие должности.В 1997 году его выбрали в качестве главы администрации Мясниковского района. Затем Аносян переизбирался два раза. На этом месте он проработал 13 лет – до 2010 года. После его ухода на должность поставили Аршака Поркшеяна.Хачатура Мануковича в 2004 году наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.