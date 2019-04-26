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Уличные фонтаны заработают в Ростове с 1 мая

Уличные фонтаны заработают в Ростове с 1 мая
В Ростове уличные фонтаны заработают с 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 1 апреля специалисты начали расконсервацию, в задачи которой входили установка насосов и форсунок. Кроме того, специалисты проверяют электрооборудование, давление в технологической системе, а чаши фонтанов очищают от грязи и мусора.

Стоит также отметить, что в ходе расконсервации в каждом фонтане проведут регулировку водной картины и сделают небольшой косметический ремонт, если потребуется.

Запустят воду во все фонтаны города с 1 мая.

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