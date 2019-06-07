Украинский телеканал обвинил Госкино в задержке выхода 7-го сезона «Сватов»



Украинский телеканал выдвинул претензию Госкино за задержку выхода нового сезона «Сватов». Открытое обращение к экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов компания «1+1» разместила на своём сайте.



В тексте письма отмечается, что СБУ и Госкино пытались оспорить разрешение на показ сериала в Незалежной. Но 15 мая суд не одобрил их апелляционные жалобы. Сразу после решения суда автоматически должен был произойти процесс обновления прокатного удостоверения на «Сватов». Но этого до сих пор не произошло.



«По неизвестным причинам сериал был отправлен на дополнительную экспертизу, - указывается в тексте. - Парадокс заключается в том, что мы не обращались к вам, если бы срок действия удостоверения на другие сезоны, кроме шестого, не закончился. У нас есть намерение транслировать этот сезон в любом случае».



Глава Госкино Украины Филипп Ильенко — актёр и продюсер — является членом партии «Свобода». На телеканале пришли к выводу, что он будет использовать эту ситуацию, чтобы войти в парламентскую кампанию, якобы борясь за национальную идею. При этом неясно, как может навредить национальной идее сериал, который создан в украинской студии и транслировался по основным украинским каналам.



Напомним, ранее сообщалось, что премьера седьмого сезона «Сватов» ждёт зрителей осенью 2019 года, спустя семь лет после длинного перерыва. Однако позже появилось сообщение о том, что создатели картины сдвинули сроки, так как хотят изменить сюжет. Поговаривают, что любимые зрителями герои окажутся в 19-м веке.



В 2017 году Служба безопасности Украины внесла Фёдора Добронравова, исполняющего главную роль в сериале, в список лиц, представляющих угрозу нацбезпасности страны. Это решение было отменено весной 2019 года.

