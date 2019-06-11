Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Украинскому телеканалу вновь запретили трансляцию сериала «Сваты»

Украинскому телеканалу вновь запретили трансляцию сериала «Сваты»
Общенациональному украинскому телеканалу опять запретили показ сериала «Сваты». Как пишет на своем сайте «1+1», Госкино 12 июня отказало компании в восстановлении прокатного удостоверения. По неизвестным причинам сериал отправили на дополнительную экспертизу.

Ранее сообщалось, что «1+1» обвинил Госкино в задержке выпуска нового, седьмого, сезона «Сватов». Сотрудники телеканала заявили, что хоть выход серий и затягивается, они будут транслировать старые выпуски. Теперь же им отказали в показе второго сезона, который вышел на экраны в 2008 году.

- Эксперты фактически отказались аргументировать свою позицию, ссылаясь на то, что они не обязаны объяснять мотивы своих решений. Мы попросили Госкино предоставить письменные карточки экспертов – нам обещали их дать. Мы будем обжаловать соответствующее решение Госкино в суде, – комментирует Татьяна Смирнова, директор юридического департамента телеканала.

Есть предположение, что глава государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, сторонник партии «Свобода», таким образом якобы борется за национальную идею и прокладывает себе путь в парламентскую кампанию.

Напомним, ранее СБУ и Госкино подавали апелляционные жалобы на решение суда о разрешении показа кинокартины. Их ходатайства были отклонены.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.