Украинскому телеканалу вновь запретили трансляцию сериала «Сваты»



Общенациональному украинскому телеканалу опять запретили показ сериала «Сваты». Как пишет на своем сайте «1+1», Госкино 12 июня отказало компании в восстановлении прокатного удостоверения. По неизвестным причинам сериал отправили на дополнительную экспертизу.



Ранее сообщалось, что «1+1» обвинил Госкино в задержке выпуска нового, седьмого, сезона «Сватов». Сотрудники телеканала заявили, что хоть выход серий и затягивается, они будут транслировать старые выпуски. Теперь же им отказали в показе второго сезона, который вышел на экраны в 2008 году.



- Эксперты фактически отказались аргументировать свою позицию, ссылаясь на то, что они не обязаны объяснять мотивы своих решений. Мы попросили Госкино предоставить письменные карточки экспертов – нам обещали их дать. Мы будем обжаловать соответствующее решение Госкино в суде, – комментирует Татьяна Смирнова, директор юридического департамента телеканала.



Есть предположение, что глава государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, сторонник партии «Свобода», таким образом якобы борется за национальную идею и прокладывает себе путь в парламентскую кампанию.



Напомним, ранее СБУ и Госкино подавали апелляционные жалобы на решение суда о разрешении показа кинокартины. Их ходатайства были отклонены.