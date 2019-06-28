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Украинский продюсер Кондратюк резко высказался о сериале «Сваты»

Украинский продюсер Кондратюк резко высказался о сериале «Сваты»
Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк раскритиковал сериал «Сваты». Своё мнение он высказал во время эфира канала «Обозреватель».

Кондратюк заявил, что не считает возвращение «Сватов» на экраны позитивным.

- Вопрос в гигиене головы. Очень жаль, что у нас героем эфира будет человек, который нарушает украинские законы. Я говорю о Добронравове.

Продюсер имеет в виду тот случай, когда Фёдор посетил Крым. Называя это нарушением закона, он считает, что телезрители в теории начнут поступать так же.

Напомним, в ноябре 2017 года Добронравов попал в список нежелательных лиц по мнению СБУ. В марте 2019 года решение о запрете было снято. Тогда же вновь разрешили показ «Сватов» на территории Украины. Это совпало с приходом к власти Владимира Зеленского, студия которого и занималась съёмками картины.

Вскоре телезрители узнали, что съёмки седьмого сезона сериала продолжаются. Им даже немного рассказали о сюжете — герои отправятся в 19-й век.

Хоть официально показ сериала и был разрешён, но Госкино Украины отказало национальному телеканалу в восстановлении прокатного удостоверения. К тому же в открытом письме канал обвинил Госкино в задержке съёмок нового сезона.

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