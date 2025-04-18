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У застройщика Багаевского гидроузла хотят отсудить 124 млн рублей

У застройщика Багаевского гидроузла хотят отсудить 124 млн рублей
Московское АО «СтройТрансГаз» получило иск в Арбитражный суд Ростовской области. Заявление направило ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей».

В 2018 году между компанией и федеральным учреждением был заключен контракт на строительство первого этапа Багаевского гидроузла.
Истец утверждает, что акционерное общество завысило стоимость работ на 124 миллиона рублей. В «Администрации Азово-Донского бассейна» через суд требуют вернуть эти деньги.

Иск был принят в производство арбитражным судом Ростовской области 7 апреля. Предварительное заседание назначено на 15 мая.

Багаевский гидроузел — это крупное гидротехническое сооружение, которое строят в районе хутора Арпачина. Проект должен расширить габариты водного пути для речных перевозок.
Фото для иллюстрации: Правительство Ростовской области
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