У входа рухнувшего подъезда на Нариманова свободно гуляют подростки

Фото: Соцсети

Подростки свободно гуляют по обломкам у входа в обрушившийся дом на Нариманова, 72/3. Видеозапись была выложена в социальные сети очевидцами 23 марта.На видео видно, как двое несовершеннолетних мальчиков карабкаются по развалинам первого подъезда аварийного жилого дома. Дети спокойно обходят опасный участок, где в любой момент может обрушиться вся стена. При этом полицейских не видно, а сигнальная лента куда-то исчезла.Стоит отметить, что жителям пятиэтажного дома на Нариманова до сих пор не разрешают зайти в свои квартиры, чтобы забрать вещи. По мнению экспертов, находиться там опасно, здание может обрушиться в любой момент.Напомним, 27 января в пятиэтажном доме на улице Нариманова обрушилась часть стены первого этажа, из опасного дома были эвакуированы 95 человек. На следующее утро обрушился весь первый подъезд. Под завалами оказались имущество и сбережения людей.