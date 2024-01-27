В Ростове на Нариманова рухнула часть жилого дома

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В Ростове-на-Дону на улице Нариманова рухнула часть жилого дома. Происшествие случилось вечером 27 января в доме № 72/3.По предварительным данным, рухнула часть стены первого подъезда дома. Испуганные жильцы, схватив первое попавшееся из ценных вещей, поспешили на выход. Сейчас на улице ждут 80 человек.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, из-за обрушения дом отключили от газа. Вероятно, это сделали из соображений безопасности, чтобы не произошел взрыв.Прокуратура Ростовской области организовала по факту ЧП проверку.