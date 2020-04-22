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У сотрудницы ЦГБ Каменска-Шахтинского первичный тест на коронавирус дал положительный результат

У сотрудницы ЦГБ Каменска-Шахтинского первичный тест на коронавирус дал положительный результат
Фото: news.ru
В Каменске-Шахтинском сотрудница ЦГБ направлена на самоизоляцию с подозрением на коронавирус.

Предварительный диагноз подтверждён у 42-летней медсестры. Информацию подтвердили в администрации города 24 апреля.

Наличие заболевания выяснилось в результате планового обследования. Первичный тест на COVID-19 дал положительный результат.

В настоящее время женщина находится дома и чувствует себя нормально. Ее родные также сдали анализы на коронавирус. Все результаты отрицательные.

Добавим, что на сегодняшний день в Каменске-Шахтинском зарегистрированы пять заболевших. Всего в Ростовской области диагноз подтверждён у 533 человек. Состояние большинства из них удовлетворительное. Семь пациентов находятся в тяжелом состоянии. 18 человек выздоровели.

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