У десяти жителей Ростовской области первичный тест на коронавирус дал положительный результат
В Ростовской области 10 жителей ждут результат второго теста на коронавирус. Об этом стало известно 11 апреля.
Первичное исследование показало положительный результат на COVID-19. Однако для точного диагноза необходимо повторное исследование.
Напомним, что на прошлой неделе ростовская лаборатория получила статус референс-центра. Если ранее предварительные анализы направлялись для подтверждения диагноза в Новосибирск и Москву, то теперь это делают в донской столице.
Добавим, что по данным на 11 апреля в Ростовской области зарегистрировано 38 случаев заболевания коронавирусом. Состояние двоих их них оценивается как средней тяжести. Три человека подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние остальных - удовлетворительное. Четыре человека выздоровели.
Под наблюдением медиков находятся 2 372 человека. Большинство из них, 2 334 человека, на самоизоляции по месту жительства.