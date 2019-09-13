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У электрички Таганрог — Ростов появятся новые остановки

У электрички Таганрог — Ростов появятся новые остановки
Несколько новых остановок появятся на маршруте электрички Таганрог — Ростов. Также поменяется расписание поезда направления Успенская — Таганрог. Изменения будут действовать с 19 сентября.

У скоростного поезда до донской столицы дополнительные остановки появятся в пунктах Бессергеновка, Вареновка и Приморка. Из Таганрога электричка будет отправляться на пять минут раньше — в 20:46. Время прибытия в Ростов остаётся прежним — 22:18.

Электричка Успенская — Таганрог теперь будет уходить с вокзала в 19:18 вместо 19:23. Прибытие на конечный пункт — в 20:39 вместо 20:44.

Напомним, до 18 сентября поезда направления Ростов — Таганрог будут ходить по новому расписанию в связи с капитальным ремонтом железной дороги.

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