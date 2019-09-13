У электрички Таганрог — Ростов появятся новые остановки



Несколько новых остановок появятся на маршруте электрички Таганрог — Ростов. Также поменяется расписание поезда направления Успенская — Таганрог. Изменения будут действовать с 19 сентября.



У скоростного поезда до донской столицы дополнительные остановки появятся в пунктах Бессергеновка, Вареновка и Приморка. Из Таганрога электричка будет отправляться на пять минут раньше — в 20:46. Время прибытия в Ростов остаётся прежним — 22:18.



Электричка Успенская — Таганрог теперь будет уходить с вокзала в 19:18 вместо 19:23. Прибытие на конечный пункт — в 20:39 вместо 20:44.



Напомним, до 18 сентября поезда направления Ростов — Таганрог будут ходить по новому расписанию в связи с капитальным ремонтом железной дороги.