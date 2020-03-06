Две новых электрички появятся на железнодорожном пути Ростов - Таганрог



Новые поезда начнут ходить по направлению Ростов - Таганрог. Электрички будут отправляться с 10 по 27 марта ежедневно, сообщили в «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании».



Из донской столицы поезд № 6520 будет отходить в 07:57 с остановками на станциях ОП 13337-й километр, Ростов-Западный, Хапры, Синявская, Приморка, Вареновка и Таганрог-Пасс. Железнодорожный транспорт приедет на конечную в 09:16.



Из Таганрога в Ростов электричка отправится в 07:12 с прибытием в 08:35. По пути поезд будет совершать остановки на тех же станциях.



Отметим, что транспортные изменения связаны со строительством моста на Малиновского. По мнению властей, это может избавить от большого затора на дорогах.