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У вечерней электрички Таганрог – Ростов появятся три новых остановки

У вечерней электрички Таганрог – Ростов появятся три новых остановки
Фото: gorodkirov.ru

У пригородного поезда сообщением № 6513 Таганрог – Ростов появились три новые остановки. С 19 сентября электричка останавливается на платформах Бессергеновка, Вареновка и Приморка, сообщили в пресс-службе Северо-кавказской железной дороги.

С введением новых стоянок, изменился график движения двух электричек. Так, поезд № 6309 Успенская – Таганрог будет отправляться со станции Успенская и прибывать на станцию Таганрог на 5 минут раньше графика, то есть в 19:18 и 20:39 соответственно.

Также на пять минут раньше расписания будет отправляться пригородный поезд № 6513 Таганрог – Ростов. Новое время отправления – 20:41. Затем состав проследует по новому графику с остановками на Красном Котельщике, Таганроге-1, Бессергеновке, Вареновке и Приморке.

В СКЖД добавили, что от станции Морской электричка будет отходить по ранее действовавшему графику движения.

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