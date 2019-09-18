У вечерней электрички Таганрог – Ростов появятся три новых остановки



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У пригородного поезда сообщением № 6513 Таганрог – Ростов появились три новые остановки. С 19 сентября электричка останавливается на платформах Бессергеновка, Вареновка и Приморка, сообщили в пресс-службе Северо-кавказской железной дороги.



С введением новых стоянок, изменился график движения двух электричек. Так, поезд № 6309 Успенская – Таганрог будет отправляться со станции Успенская и прибывать на станцию Таганрог на 5 минут раньше графика, то есть в 19:18 и 20:39 соответственно.



Также на пять минут раньше расписания будет отправляться пригородный поезд № 6513 Таганрог – Ростов. Новое время отправления – 20:41. Затем состав проследует по новому графику с остановками на Красном Котельщике, Таганроге-1, Бессергеновке, Вареновке и Приморке.



В СКЖД добавили, что от станции Морской электричка будет отходить по ранее действовавшему графику движения.