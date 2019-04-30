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Изменится расписание электрички Ростов – Таганрог – Успенская

Изменится расписание электрички Ростов – Таганрог – Успенская
Электричка Ростов – Таганрог – Успенская будет ходить по новому расписанию. Согласно информации на сайте ОАО «РЖД», изменения будут действовать с 16 мая.

Так, поезд из Успенской будет отправляться в 10:34 вместо 10:42. На станцию Таганрог-2 он прибудет в 11:59.

Ускоренный состав из пункта Таганрог-2 отойдёт на 8 минут раньше – в 12:13. В Ростове-на-Дону он ожидается в 13:43.

Электричка Ростов – Таганрог отправится в 14:38 вместо 14:35 и прибудет на конечную станцию в 16:10.

Отмечается, что изменения в расписании связаны с запуском прямого поезда из Таганрога в Москву.

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