Изменится расписание электрички Ростов – Таганрог – Успенская



Электричка Ростов – Таганрог – Успенская будет ходить по новому расписанию. Согласно информации на сайте ОАО «РЖД», изменения будут действовать с 16 мая.



Так, поезд из Успенской будет отправляться в 10:34 вместо 10:42. На станцию Таганрог-2 он прибудет в 11:59.



Ускоренный состав из пункта Таганрог-2 отойдёт на 8 минут раньше – в 12:13. В Ростове-на-Дону он ожидается в 13:43.



Электричка Ростов – Таганрог отправится в 14:38 вместо 14:35 и прибудет на конечную станцию в 16:10.



Отмечается, что изменения в расписании связаны с запуском прямого поезда из Таганрога в Москву.