Среди вновь выявленных заболевших коронавирусом в Ростовской области — восемь детей

В Ростовской области за сутки число заболевших коронавирусом выросло на 41 человек. Среди них восемь детей. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области 16 апреля.Таким образом, количество заболевших детей на Дону увеличилось до 15 человек. Ещё накануне, 15 апреля, диагноз был подтверждён только у семи малышей.Напомним, первый случай заболевания коронавирусом ребёнка был зафиксирован в Ростове. Пятилетний малыш заразился от своих родителей. Аналогичная ситуация произошла в Донецке. Там диагноз поставили малышу 2,5 лет.Добавим, что в настоящее время под медицинским наблюдением в Ростовской области находятся 1403 человека. Из них на самоизоляции дома находятся 1388 человек.