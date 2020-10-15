Тысячи жителей Ростова останутся без света на следующей неделе
В Ростове с понедельника по пятницу следующей недели будут проходить отключения света. Для исключения аварий обесточат сотни жилых домов и некоторые предприятия.
В понедельник, 19 октября, с 8 до 16 часов электричества не будет по следующим адресам:
– проспект Шолохова, 158-190;
– улица Саранская, 9-21, 12-26;
– улица Коммунаров, 39-67, 38-66;
– переулок Контактный, 73-95;
– переулок Летный, 1-5, 2-6;
– улица Камо, 1-5, 2-14;
– переулок Крымский, 1-13, 2-14;
– улица Коммунаров, 33, 33Д
– улица Минина, 7-17, 8-18;
– улица Щорса, 11-29, 14-28;
– переулок Геленджикский, 1-15, 2-16;
– переулок Тихорецкий, 2-30, 1-31;
– переулок Новороссийский, 1-15;
– улица Вересаева, 2-34, 1-41;
– переулок Шахтинский, 17;
– улица Щаденко, 1-21;
С 9 до 16 часов света не будет на проспекте Буденновском, 73-91 и на улице Варфоломеева, 222А/108А-233, 195-211.
С 9 до 17 часов:
– улица Промышленная, 1-35, 24-42;
– улица Инструментальная, 11-23;
– улица Ивахненко, 2-10, 7-11;
– улица Печенежская;
– улица Тибетская, 78-102;
– улица 2-я Краснодонская, 70-88;
– переулок Столярный, 1-11, 2-12;
– улица Скифская, 2-44, 1-55;
– улица Зерноградская, 1-41, 2-20;
– улица Селиванова, 35-49;
– улица Ищенко, 2-8, 5-15;
– переулок Автосборочный, 1-6;
– переулок Иноземцева;
– проспект Мира, 11-21;
– переулок Одуванчиковый;
– переулок Тенистый;
– переулок Братский, 25, 27, 29;
– улица Социалистическая, 16-22;
– переулок Прохладный;
– переулок Ромашковый;
– улица Обаятельная, 1-25, 2-14;
– переулок Рябиновый;
– улица Шаумяна, 8-22, 5-13;
– улица Гераневая, 1-35, 2-58;
– садовое товарищество «Луч».
С 13 до 16 часов свет отключат в домах № 1 и 5 по улице Калининградской, № 49-75 и 48-74 по улице Одесской, № 3-5 по Еременко, №203-215 по Мичуринской, №191-205 и 176-198 по Мадояна, №46 по Львовской и № 2 и 6 на переулке Штурманском.
Во вторник, 20 октября, с 6 до 17 часов, обесточат дома № 1-21 и 2-28 по улице 3-й Ноябрьской и №4 по улице Курской. А с 9 до 17 часов обесточат дома по следующим адресам:
– улица Борисоглебская, 58-72, 73-93;
– улица Иловайская, 38-64, 31-51;
– улица Детская, 137-207, 136-184А;
– улица Книжная, 125-159, 140-170;
– улица Тракторная, 51-85, 36-46А, 48Б;
– переулок Курильский;
– переулок Экскаваторный.
– переулок Конный, 25-45, 34-56;
– переулок Сорокина, 2-8;
С 10 до 12 часов без света останутся улица Жмайлова, 6,8, Малиновского, 42-46, 42А, 42Б, 13В, 48А, 48Б, 44Б и 11И, улица 2-я Патриотическая, 35А, улица Спокойная, 7-11 и улица Стабильная, 84.
В среду, 21 октября, с 9 до 17 часов отключены будут дома по следующим адресам:
– улица Ривкина, 1-15, 2-20;
– улица А.Русова, 18-42, 11-21;
– улица 2-я Усадебная, 1-11, 2-22;
– улица 3-я Усадебная, 1-13, 2-8;
– улица Каяльская, 8-114%
– улица Путевая, 1-49;
– улица Гриба, 1-21, 2-54;
– улица Ванина, 1-21, 2-22;
– улица 3-я Левая, 1-41, 2-40;
– улица Красноаксайская, 28-32;
– проспект Космонавтов, 17, 17/2;
– улица Пригородного лесничества;
– 5-я улица, 1-9;
– садовое товарищество «Лесовод».
– улица Волкова, 7/4, 7/5, 9/2;
В четверг, 22 октября, с 9 до 17 часов света не будет на улице Павлодарская, 65-193, 30-120; улице Безымянная Балка, 136-240; Тоннельной, 9-33; Кооперативной, 51-69, 30-58; Красина; Профинтерна, 19-35; Караванной; переулке Короленко, Макеевском, Полюсном, Стандартном и Балтийском. А с 9 до 16 часов обесточат дома № 316, 316/2, 318, 318/1 на проспекте 40 лет Победы.
В пятницу, 23 октября, с 9 до 17 часов, без света останутся Аксай, база отдыха «Ростсельмаш», Мясокомбинат, опытно-конструкторское бюро-849, управление материально-технического снабжения и пекарня «Каравай».
В тот же день, с 8 до 17 часов, электричества не будет в домах №11-59 и 28-42 на улице 2-й Кольцевой, № 40-52 и 13-25 на 1-й Кольцевой, № 1-17 и 2-20 на улице Балакирева, а с 9 до 16 часов в домах № 316, 316/2, 318/1 и 318/2 на проспекте 40 лет Победы.