Тысячи жителей Ростова останутся без света на следующей неделе

В Ростове с понедельника по пятницу следующей недели будут проходить отключения света. Для исключения аварий обесточат сотни жилых домов и некоторые предприятия.В понедельник,электричества не будет по следующим адресам:– проспект Шолохова, 158-190;– улица Саранская, 9-21, 12-26;– улица Коммунаров, 39-67, 38-66;– переулок Контактный, 73-95;– переулок Летный, 1-5, 2-6;– улица Камо, 1-5, 2-14;– переулок Крымский, 1-13, 2-14;– улица Коммунаров, 33, 33Д– улица Минина, 7-17, 8-18;– улица Щорса, 11-29, 14-28;– переулок Геленджикский, 1-15, 2-16;– переулок Тихорецкий, 2-30, 1-31;– переулок Новороссийский, 1-15;– улица Вересаева, 2-34, 1-41;– переулок Шахтинский, 17;– улица Щаденко, 1-21;света не будет на проспекте Буденновском, 73-91 и на улице Варфоломеева, 222А/108А-233, 195-211.– улица Промышленная, 1-35, 24-42;– улица Инструментальная, 11-23;– улица Ивахненко, 2-10, 7-11;– улица Печенежская;– улица Тибетская, 78-102;– улица 2-я Краснодонская, 70-88;– переулок Столярный, 1-11, 2-12;– улица Скифская, 2-44, 1-55;– улица Зерноградская, 1-41, 2-20;– улица Селиванова, 35-49;– улица Ищенко, 2-8, 5-15;– переулок Автосборочный, 1-6;– переулок Иноземцева;– проспект Мира, 11-21;– переулок Одуванчиковый;– переулок Тенистый;– переулок Братский, 25, 27, 29;– улица Социалистическая, 16-22;– переулок Прохладный;– переулок Ромашковый;– улица Обаятельная, 1-25, 2-14;– переулок Рябиновый;– улица Шаумяна, 8-22, 5-13;– улица Гераневая, 1-35, 2-58;– садовое товарищество «Луч».часов свет отключат в домах № 1 и 5 по улице Калининградской, № 49-75 и 48-74 по улице Одесской, № 3-5 по Еременко, №203-215 по Мичуринской, №191-205 и 176-198 по Мадояна, №46 по Львовской и № 2 и 6 на переулке Штурманском.Во вторник,, обесточат дома № 1-21 и 2-28 по улице 3-й Ноябрьской и №4 по улице Курской. Аобесточат дома по следующим адресам:– улица Борисоглебская, 58-72, 73-93;– улица Иловайская, 38-64, 31-51;– улица Детская, 137-207, 136-184А;– улица Книжная, 125-159, 140-170;– улица Тракторная, 51-85, 36-46А, 48Б;– переулок Курильский;– переулок Экскаваторный.– переулок Конный, 25-45, 34-56;– переулок Сорокина, 2-8;без света останутся улица Жмайлова, 6,8, Малиновского, 42-46, 42А, 42Б, 13В, 48А, 48Б, 44Б и 11И, улица 2-я Патриотическая, 35А, улица Спокойная, 7-11 и улица Стабильная, 84.В среду,отключены будут дома по следующим адресам:– улица Ривкина, 1-15, 2-20;– улица А.Русова, 18-42, 11-21;– улица 2-я Усадебная, 1-11, 2-22;– улица 3-я Усадебная, 1-13, 2-8;– улица Каяльская, 8-114%– улица Путевая, 1-49;– улица Гриба, 1-21, 2-54;– улица Ванина, 1-21, 2-22;– улица 3-я Левая, 1-41, 2-40;– улица Красноаксайская, 28-32;– проспект Космонавтов, 17, 17/2;– улица Пригородного лесничества;– 5-я улица, 1-9;– садовое товарищество «Лесовод».– улица Волкова, 7/4, 7/5, 9/2;В четверг,света не будет на улице Павлодарская, 65-193, 30-120; улице Безымянная Балка, 136-240; Тоннельной, 9-33; Кооперативной, 51-69, 30-58; Красина; Профинтерна, 19-35; Караванной; переулке Короленко, Макеевском, Полюсном, Стандартном и Балтийском. А с 9 до 16 часов обесточат дома № 316, 316/2, 318, 318/1 на проспекте 40 лет Победы.В пятницу,, без света останутся Аксай, база отдыха «Ростсельмаш», Мясокомбинат, опытно-конструкторское бюро-849, управление материально-технического снабжения и пекарня «Каравай».В тот же день,, электричества не будет в домах №11-59 и 28-42 на улице 2-й Кольцевой, № 40-52 и 13-25 на 1-й Кольцевой, № 1-17 и 2-20 на улице Балакирева, а с 9 до 16 часов в домах № 316, 316/2, 318/1 и 318/2 на проспекте 40 лет Победы.