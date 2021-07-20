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Тысячи жителей Ростова остались без света из-за ливня

Тысячи жителей Ростова остались без света из-за ливня
В Ростове почти три тысячи граждан остались без света из-за сильного ливня с грозой. Вечером 22 июля на город обрушились обильные осадки.

Без электричества находятся почти три тысячи ростовчан. Перебои начались около 19:30. По словам очевидцев, подача электроэнергии прекращена на улице Верхненольной, 1-й и 2-й Линиях. Временно отключают свет на Западном и Северном.

Помимо утопающего города, жители Ростова испытывают дискомфорт с отключениями электроэнергии. Когда устранят все неполадки, пока не известно.

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