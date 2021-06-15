Тысячи ростовчан остались без света из-за непогоды

Около 3,5 тысяч жителей Ростова остались без электричества после ливня с грозой. Об этом 17 июня сообщили в городской администрации.Света лишились более 60 многоквартирных домов в различных районах донской столицы. Электропровода повредились под действием сильных дождей, ветра и падающих деревьев.Восстановлением электричества занимаются 26 бригад рабочих общей численностью почти в тысячу человек. В работах задействовали 17 гидроподъемников, восемь бригадных машин и электролабораторию.Как сообщал Rostov.ru, утром 17 июня на город обрушились ливни с грозой и шквалистым ветром. Из-за обильных осадков почти весь Ростов оказался затоплен, а ветер оборвал линии электропередач и повалил десятки деревьев. Похожая ситуация была и в Республике Крым. Там полуостров буквально ушел под воду. Дождь затопил десятки улиц крупнейших городов.