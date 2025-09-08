В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести 66-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области без вести пропал пенсионер. Информации о местонахождении Сергея Фастунова нет с 9 августа.Мужчина уроженец города Красный Сулин. В тот день он ушел из дома и не сказал близким куда собирается. Он не вернулся домой ни вечером, ни на следующее утро. Практически месяц пенсионер не появлялся дома. На его поиски вышла полиция и волонтеры.Сергей ростом 167 сантиметров и худощавого телосложения. У него седые волосы и глаза голубые. В день исчезновения он надел темную рубашку с коротким рукавом и голубые джинсы.Если вы знаете, где может находиться горожанин сообщите в 112.