В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести 66-летнего мужчину

В Ростовской области без вести пропал пенсионер. Информации о местонахождении Сергея Фастунова нет с 9 августа.

Мужчина уроженец города Красный Сулин. В тот день он ушел из дома и не сказал близким куда собирается. Он не вернулся домой ни вечером, ни на следующее утро. Практически месяц пенсионер не появлялся дома. На его поиски вышла полиция и волонтеры.

Сергей ростом 167 сантиметров и худощавого телосложения. У него седые волосы и глаза голубые. В день исчезновения он надел темную рубашку с коротким рукавом и голубые джинсы.

Если вы знаете, где может находиться горожанин сообщите в 112.
Фото: Лиза Алерт
