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Тысячи жителей Ростова на сутки останутся без воды

Тысячи жителей Ростова на сутки останутся без воды
В Западном микрорайоне Ростова на сутки отключат воду в десятках домов. Холодное водоснабжение прекратят с 7 по 8 июля.

В 9 часов отключат без воды останутся жители домов, расположенных в границах переулок Защитный - улица Мопра - улица Вагулевского - проспект Стачки. В их числе 1-я и 2-я Батуринская улица, Токарная, Профсоюзная, переулки Бабушкина, Ковалева и ряд других.

Как сообщили в АО «Ростовводоканал», водоснабжение восстановят к 9 часам следующего дня - 8 июля. Причиной временных неудобств станут работы по переврезке водопроводной линии по улице 2-й Краснодарской на участке от ВНС «Круглая» до дома №45 на улице Баррикадной.

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