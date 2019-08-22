В Ростове из-за ремонта водопровода в десятках домов отключат холодную воду



В Ростове-на-Дону из-за ремонта на водопроводе в десятках домов отключат холодную воду. Подачу воды приостановят с 8 часов 27 августа до 8 часов 28 августа. Информацию передает «Ростовводоканал».



Сообщается, что холодное водоснабжение прекратят в домах, которые находятся в следующих границах: улица Алмаатинская – переулок Стальского – улица Вересаева, 99 – улица Вересаева, 1. Кроме того, без воды останутся жители следующих адресов: проспект Победы, 45-63/16, 73/1 - 73/18.



Отмечается, что в ряде домов воду будут подавать с пониженным давлением. Неудобства затронут дома, расположенные в границах: улица Вересаева, 103 «в» – проспект 40 лет Победы, 1; проспект 40 лет Победы, 43, 43 «в»; 73 «д» - 75/1, 95 «г» - 97 «в», «г», «д».



В «Ростовводоканале» пояснили, что в течение суток будет проходить переврезка водопровода на Вересаева, 103.