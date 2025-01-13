Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Тысячи жителей Ростова-на-Дону останутся без света в начале недели

Тысячи жителей Ростова-на-Дону останутся без света в начале недели
В Ростове пройдут масштабные отключения света в начале рабочей недели. Об этом сообщили на сайте Донэнерго.

В понедельник, 13 января, электричества не будет в доме № 24А на бульваре Комарова. Там свет отключат с 09:00 до 17:00.

Во вторник, 14 декабря, на период с 09:00 до 17:00 лампочки погаснут на улицах Тибетской, Скифской, 2-й Краснодонской, Печенежской, бульваре Комарова, улицах Шмидта, Красной, Крупской, Карла Маркса, Закруткина, Конституционной, Курчатова, Брестской, Грисенко и Конституционной.

На это же время лампочки погаснут в домах по улице 20 лет Октября, на проспекте 20-летия Октября, 2-й Кольцевой, 4-й Кольцевой, 3-й Баррикадной, площади Рабочей, проспекте Стачки, в переулке Угловом и переулке Иноземцева.

Всего на час, с 10:00 до 11:00, отключат свет на улицах Мурлычева, 14-я Линия, 12-я Линия и 1-й Майской. С 11.00 до 12.00 обесточат улицы Налбандяна, 10-я Линия, 8-я Линия и Ченцова.

С 13:00 до 14:00 отключат свет на улицах Налбандяна и 6-я Линия. Кроме того, на улице Еременко отключения пройдут с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.

В среду, 15 января, с 09.00 до 17.00 отключат свет на улицах Карла Маркса и Закруткина. На Жмайлова и проспекте Стачки без света люди останутся с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.

Плановые отключения связаны с ремонтными работами на объектах электрического хозяйства города.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.