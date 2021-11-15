Сменился гендиректор компании, владеющей большинством акций Ростовводоканала

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В АО «Евразийский», владеющим большинством акций ростовского водоканала, сменилось руководство. Генеральным директором назначили Николая Шестака. Об этом 17 ноября рассказали в пресс-службе АО «Ростовводоканал».О новом руководителе известно немного. По данным сайта list.org, в 2014 году он был учредителем ООО «Эконом». Компания осуществляла деятельность, связанную с библиотеками и архивами и продаже электротоваров. Однако существовала она всего три года - в 2017 компания закрылась.Ранее должность гендиректора «Евразийского» занимал Герман Вишневский. 34-летний специалист проработал в компании более 10 лет, из которых последние три - руководителем.Генеральный директор АО «Евразийский» с октября 2017 года. Прежде имел опыт работы на руководящих должностях.