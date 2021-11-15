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Сменился гендиректор компании, владеющей большинством акций Ростовводоканала

Сменился гендиректор компании, владеющей большинством акций Ростовводоканала
В АО «Евразийский», владеющим большинством акций ростовского водоканала, сменилось руководство. Генеральным директором назначили Николая Шестака. Об этом 17 ноября рассказали в пресс-службе АО «Ростовводоканал».

О новом руководителе известно немного. По данным сайта list.org, в 2014 году он был учредителем ООО «Эконом». Компания осуществляла деятельность, связанную с библиотеками и архивами и продаже электротоваров. Однако существовала она всего три года - в 2017 компания закрылась.

Ранее должность гендиректора «Евразийского» занимал Герман Вишневский. 34-летний специалист проработал в компании более 10 лет, из которых последние три - руководителем.

Генеральный директор АО «Евразийский» с октября 2017 года. Прежде имел опыт работы на руководящих должностях.
Фото: гугл карты.
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