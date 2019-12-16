Туроператор назвал популярные новогодние направления у ростовчан



Стали известны страны, где жители Ростова предпочитают проводить новогодние праздники. Большинство дончан, которые выбирают отдых за границей, поедут отмечать праздники в Таиланд, Эмираты, на горнолыжные курорты Франции, Испании и Италии, а также в Индию.



Пик активности туристов начинается примерно 25 декабря. Кто-то едет, чтобы встретить Новый год на курорте, кто-то предпочитает отметить праздник дома, а уже после 2 января отправляется отдыхать. Спад наблюдается после 12 января. В этот период и цены, соответственно, немного снижаются. При этом на горнолыжных курортах сезон длится до весны — в феврале у школьников в Европе начинаются каникулы, так что здесь стоимость туров всегда находится на одном уровне.



По данным операторов, дончане в большинстве своём теплолюбивые, они предпочитают зимой ездить туда, где температура переваливает за отметку +20 градусов. Как пояснила заместитель директора по зарубежному туризму компании «Роза Ветров Юг» Лиана Шелестова, сейчас мало кто берёт экскурсионные групповые туры. Отдыхающие предпочитают самостоятельно организовать программу, они сами находят гида или же едут знакомиться с достопримечательностями на арендованном автомобиле.



Самые дорогие новогодние направления — Мальдивы и Арабские Эмираты. Наряду с ними находятся горнолыжные курорты Испании. Цена за восьмидневный тур составляет 125 тысяч рублей с человека. Любители экстремальных зимних видов спорта также могут поехать в Австрию — цена за 13 дней составит так же 125 тысяч рублей.



В числе популярных направлений есть и российские курорты. На первом месте находятся Красная Поляна и Сочи. Также ростовчане едут в санатории, восемь дней в которых обойдётся в среднем в 68 тысяч рублей с человека. Самый дешёвый тур — в Железноводск (район Кавказских Минеральных Вод). Турист заплатит 35 тысяч за две недели отдыха.



Среди дончан находятся и те, кто едет в Великий Устюг — на родину российского Деда Мороза. В турагентстве рассказали, что туда довольно тяжело добраться. Самые отчаянные едут на машине, путь занимает около суток. Если добираться самолётом, то нужно сначала долететь до Сыктывкара, а затем — на автобусе или арендованном авто до Великого Устюга.



Конечно, традиционные города для посещения — это Москва и Санкт-Петербург. Туристы в основном сами бронируют билеты и номера в отелях, предпочитая не пользоваться услугами туроператоров при поездке в эти города. За билеты, гостиницу и экскурсии нужно заплатить порядка 37 тысяч рублей.



Ближайшие к Ростову горнолыжные курорты — Абхазия и Архыз. Тур с человека стоит порядка 15 тысяч рублей.

