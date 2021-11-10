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Туман накроет Ростов на этих выходных

Туман накроет Ростов на этих выходных
Жителей Ростова предупредили о тумане в ближайшие несколько дней. О неблагоприятных погодных условиях рассказали в ГО и ЧС города.

По прогнозам синоптиков, с 14 по 15 ноября ночью и утром прогнозируется туман. В условиях резкого снижения видимости, вызванного туманом, увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий.

Чтобы избежать аварий, водителям нужно быть предельно внимательными на дорогах. Нужно держать дистанцию и не нарушать скоростной режим. В условиях плохой видимости пешеходы должны иметь на своей одежде светоотражающие элементы.

В экстренных ситуациях звоните по телефону: 112.
Фото: n71.ru
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